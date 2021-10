Come la Roma anche il Milan prosegue spedito verso il match di domenica sera dell’Olimpico. Stefano Pioli sta riflettendo sulle condizioni di Ante Rebic che anche oggi, come riportato dal sito milannews.it, ha svolto allenamento individuale. L’attaccante croato rimane ancora in forte dubbio e sta smaltendo l’infortunio alla caviglia avuto contro il Verona.