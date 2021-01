La Lazio si allena in vista del derby con la Roma. Dopo una lunga seduta di analisi video, la squadra biancoceleste è scesa in campo per alcune prove tattiche.

Correa è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante, nei giorni scorsi, aveva sempre svolto differenziato. Il match contro la Roma è in programma per domani alle ore 20.45. Lo riporta lalaziosiamonoi.it.