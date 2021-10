La Juventus è scesa in campo nel pomeriggio, focus su esercitazioni tecniche individuali per ruolo e situazioni per lo sviluppo della manovra avanzata. Sono anche iniziati i rientri dagli impegni delle Nazionali: i primi a tornare alla Continassa, ovviamente, sono stati gli Azzurri, dopo l’ultima gara di domenica scorsa contro il Belgio. Rientrati anche Kulusevski, de Ligt, Szczesny e Ramsey. Domani appuntamento al pomeriggio.

