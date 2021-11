Il Bologna è tornato ad allenarsi in vista della partita contro la Roma di mercoledì pomeriggio. I rossoblu vengono da una bella vittoria in trasferta contro lo Spezia. Qualche dubbio per mister Mihajlovic tra cui Lorenzo De Silvestri. L’esterno ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, ma la sua presenza non è ancora certa. Sta recuperando dall’infortunio alla coscia dello scorso 7 novembre.