Allenamento Bologna, concesso giorno di riposo. Domani la ripresa

Tra poco più di un’ora la Roma scenderà in campo a Sofia. I giallorossi saranno impegnati contro il Cska nell’ultimo turno del girone di Europa League, di cui hanno conquistato il primo posto. Domenica alle 15, poi, i capitolini saranno attesi dal Bologna. La formazione di Sinisa Mihajlovic, dopo la ripresa degli allenamenti di due giorni fa, oggi non è scesa in campo per la seduta odierna. Per la giornata di domani è prevista la ripresa. Lo riporta Bolognafc.it, sito ufficiale del club rossoblù.