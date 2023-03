Allenamento a porte aperte della Juventus in vista della Roma. Torna Miretti, personalizzato per Pogba, Cuadrado e Kostic

La Juventus prepara la trasferta contro i giallorossi di domenica sera, ore 20:45 allo Stadio Olimpico, valida per il 25esimo turno di Serie A. Ad attende la squadra di Allegri, la Roma di José Mourinho, che dopo la sconfitta di Cremona ha bisogno di punti pesanti per la corsa Champions League. Miretti punta al rientro dopo l’infortunio dello scorso 7 febbraio, mentre hanno svolto un programmato allenamento differenziato in palestra Pogba, Cuadrado e Kostic. Punta alla convocazione Kaio Jorge dopo la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, che lo ha tenuto fuori quasi un anno.