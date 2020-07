Allenamenti individuali per il Siviglia dopo la positività di Gudelj

A seguito della positività al Covid-19 di Nemanja Gudelj, il Siviglia ha sottoposto tutti i membri della squadra e dello staff al tampone per il Coronavirus, con risultato negativo. Il club spagnolo effettuerà altri test sabato e lunedì, in vista della gara unica contro la Roma valida per gli ottavi di finale di Europa League, che si giocherà in campo neutro a Duisburg il 6 agosto. Come riporta il club sul proprio sito, i giocatori del Siviglia, escluso Gudelj che rimane isolato in casa, oggi sono tornati ad allenarsi individualmente per prepararsi alla sfida contro i giallorossi.