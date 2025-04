Il nome di Massimiliano Allegri continua a circolare con insistenza tra i club alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Dopo l’addio alla Juventus, il tecnico livornese è finito nel mirino di diverse società, sia in Italia che all’estero.

Come riferisce Fabrizio Romano, a dicembre Allegri era a un passo dalla firma con l’Al Ahli, ma l’accordo sfumò all’ultimo momento. Da allora, il pressing dei club arabi non si è fermato, con nuove offerte arrivate nelle ultime settimane. Max, però, ha messo tutto in pausa: il suo obiettivo è tornare ad allenare in Europa, preferibilmente in Serie A. Il Milan lo osserva, ma tutto dipenderà dal nuovo direttore sportivo. Intanto, anche la Roma segue con interesse gli sviluppi.