Un incontro tra amici, una semplice colazione, e uno scatto diventato subito virale. A riportare la curiosità è stato Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport – Stadio, che ha condiviso su Instagram una foto che ritrae Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini insieme a Livorno, a pochi passi dal celebre “gabbione”, luogo simbolo del calcio di strada labronico.

I due ex bianconeri, Allegri, oggi senza panchina, e Chiellini, attuale Head of Football Institutional Relations della Juventus, si sono ritrovati per un momento di relax alla Rotonda d’Ardenza. “Solo la Juve riesce a mettere di nuovo insieme livornesi e pisani di nascita”, ha scherzato Zazzaroni nel suo post, con una nota ironica anche sulla provenienza esatta dei due. In pochi minuti la foto ha fatto il giro del web, scatenando commenti e reazioni tra tifosi e gli amanti del calcio nostalgico. Un’istantanea che racconta di legami che vanno oltre il campo e continuano nel tempo.