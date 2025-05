Il Giornale (N. Schira) – Sta per scattare il valzer degli allenatori. Campo principale Napoli, dove Antonio Conte sembra pronto a salutare. Sul tecnico c’è la Juve. In casa partenopea, però, hanno bloccato Massimiliano Allegri come successore. Potrebbe uscire dal valzer Gasperini, che potrebbe restare a Bergamo.

Infine, nelle ultime ore è circolata la suggestiva pista Klopp per la Roma. Tuttavia appare complicato, con lo stesso che aveva rifiutato di restare a Liverpool per mancanza di stimoli. Nelle scorse settimane lo stesso allenatore tedesco ha declinato la nazionale brasiliana, prima che ingaggiasse su Ancelotti, e del Real.