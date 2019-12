Alle nozze di Mancini molti compagni di oggi e ieri

Sembra che il più emozionato di tutti fosse Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, arrivato ieri mattina a Firenze insieme alla fidanzata Giulia Provvedi per assistere alle nozze dell’amico ed ex compagno di squadra Gianluca Mancini. Con lui c’erano anche Lorenzo Pellegrini, vice capitano della Roma, e Mattia Caldara, difensore del Milan. Tutti hanno festeggiato il matrimonio dell’amico che dopo cinque anni di fidanzamento ha detto finalmente sì alla compagna Elisa. Rimandato all’estate però il viaggio di nozze: il centrale giallorosso sarà lunedì regolarmente a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della gara casalinga contro il Torino dell’anno prossimo. L’augurio è che allenarsi con la fede al dito gli darà una spinta in più. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.