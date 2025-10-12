Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che potrebbe dover rinunciare ad Alexis Saelemaekers per un periodo non breve. L’esterno belga, impegnato con la nazionale, ha riportato un infortunio muscolare che desta più di una preoccupazione. Come riportato da Sport Mediaset, il giocatore dovrà sottoporsi a nuovi esami per valutare l’entità del problema, ma la prima diagnosi parla di una possibile lesione al flessore.

Saelemaekers salterà sicuramente la sfida contro il Galles, ma rischia di restare fermo per circa un mese, mettendo in forte dubbio la sua presenza per Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre a San Siro. Un’assenza pesante per Allegri, che stava puntando molto sulla sua duttilità e sul buon momento di forma dell’ex giallorosso. I prossimi controlli chiariranno i tempi di recupero, ma la sensazione è che il tecnico rossonero dovrà studiare alternative per le prossime settimane.