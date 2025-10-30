Periodo complicato per il Milan sul fronte infortuni. Dopo aver ritrovato alcune pedine importanti, arriva un nuovo stop che desta preoccupazione tra i tifosi rossoneri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao è alle prese con un’infiammazione all’anca che lo mette in forte dubbio per la delicata sfida contro la Roma.
L’attaccante portoghese, costretto a uscire anticipatamente nel match contro l’Atalanta, si è sottoposto agli esami di rito che hanno escluso lesioni muscolari ma confermato la presenza di un’infiammazione fastidiosa. Il giocatore tenterà fino all’ultimo di recuperare per essere a disposizione di Allegri.
Buone notizie invece per Gimenez, pienamente ristabilito, e per Tomori, che sta migliorando dopo i problemi al ginocchio: la sua eventuale convocazione verrà valutata nel weekend, quando lo staff tecnico deciderà se impiegarlo già all’Olimpico.