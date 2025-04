Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma ha bisogno di più gol, Claudio Ranieri è stato chiaro nel corso delle settimane ammettendo le difficoltà della rosa giallorossa a trovare la porta avversaria e quelle reti che sarebbero servite nelle partite chiave sia di campionato che di coppa. “Il cinismo non si allena, o ce l’hai oppure non ce l’hai”, aveva detto Sir Claudio in una conferenza stampa. E da li non ha mai fatto marcia indietro, convinto di dover trovare per la prossima stagione delle soluzioni alternative a Dovbyk per aumentare la potenzia offensiva della squadra. Perché oltre all’ex Girona nessun altro giocatore ha raggiunto le dieci reti stagionali. Dybala si è fermato a otto, due in meno invece per Shomurodov e Saelemaekers. Quattro gol da Angeliño, poi tre da Pellegrini, Soulé ed El Shaarawy. E così via. Troppi pochi gol dal reparto offensivo che avrebbe bisogno di un’altra punta che possa alternarsi a Dovbyk oppure giocare con lui.

A Ranieri piacerebbe veder giocare insieme l’ucraino e Shomurodov, come ha ribadito dopo la sfida con la Juventus, ma il problema è che non ha un altro centravanti di scorta in panchina che possa sostituire uno dei due nel corso della gara. Servono più gol e li troverà il prossimo allenatore dal mercato estivo. In attacco tra i nomi visionati e che saranno studiati anche con il futuro tecnico figura sempre quello di Lucca, che piace e non poco sia a Ghisolfi che a Ranieri. Un altro giocatore che già conosce la Serie A e che si adatterebbe al gioco romanista è Nikola Krstovic, dieci gol stagionali con il Lecce, ma anche Andrea Pinamonti a nove col Genoa. Non sono esclusi poi tanti nomi all’estero, specialmente se l’allenatore dovesse arrivare da un altro campionato.

Valutazioni in corso, in ogni caso Ghisolfi sarà costretto a lavorare attentamente sul budget di mercato (anche a seconda del piazzamento finale della Roma in questo campionato) e non sono escluse cessioni per finanziare i nuovi innesti. La Roma cerca gol, e li cerca pure dal centrocampo. E qui il nome preferito resta sempre quello di Davide Frattesi che ha segnato sei gol, quanti il vice Dovbyk. Resta sempre agguerrita la concorrenza dei club stranieri oltre che del Napoli. La Roma in ogni caso sta già preparando le mosse per il prossimo mercato, alcune anche a prescindere dal nuovo allenatore. Arrivati ad aprile, il tempo già comincia a stringere.