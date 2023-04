Allarme gol: 8 volte in 42 gare la Roma è rimasta a secco

Corriere della Sera (M. Perrone) – Il 16 febbraio, in occasione di Salisburgo-Roma, i giallorossi avevano interrotto la striscia di 33 partite consecutive in gol nelle coppe europee e contro il Feyenoord sono rimasti a secco per la terza volta nelle ultime 5 gare di Europa League. Il totale diventa quindi di 8 “zeri” stagionali considerando anche i 5 in Serie A contro Udinese, Atalanta, Napoli e due volte Lazio. L’anno scorso la Roma non aveva segnato in 8 partite su 55, mentre quest’anno siamo a quota 8 dopo solamente 42 match . La media gol si è abbassata, infatti è passata da 1.72 del 2021/22 all’attuale 1.33. L’unico in doppia cifra è Dybala con 15 reti.