José Mourinho, ai microfoni di Dazn, ha parlato dell’infortunio di Dybala nel corso di Roma-Lecce: “Dico male, per non dire molto molto male. Purtroppo è molto molto male. Non sono dottore, né ci ho parlato, però per esperienza è difficile.” L’allarme è lanciato direttamente dallo Special One. La Joya rischia di tornare soltanto nel 2023.