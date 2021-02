Allarme difesa per Fonseca, Cristante ci proverà

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La speranza è tutta legata a Bryan Cristante e ad un possibile recupero. Già, perché altrimenti la situazione del reparto difensivo della Roma per domani a Benevento sarà particolarmente critica, con Fonseca che dovrà sicuramente rinunciare a Kumbulla, Smalling ed Ibanez.

Il jolly giallorosso a Braga è stato costretto a lasciare subito il campo a causa di un dolore alla schiena, ma lo staff medico che convinto che con delle sedute fisioterapiche possa farcela. Cristante probabilmente farà fisioterapia anche oggi e si capirà se il dolore sarà diminuito e gli permettere di poter partire per Benevento.

Se alla fine Cristante dovesse farcela, allora giocherebbero lui, Mancini e uno tra Karsdorp e Spinazzola, i due “braccini” che hanno dato una mano centralmente proprio in Portogallo, dopo le uscite di Ibanez e dello stesso Cristante. Un’altra soluzione, però, potrebbe essere quella di mettere dentro Fazio, che finora non ha mai giocato nemmeno un minuto in questo campionato.