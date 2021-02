Allarme difesa: Cristante in recupero

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nonostante il giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca, ieri a Trigoria c’è stato un bel viavai di calciatori. Per la gara di ritorno contro lo Sporting Braga, giovedì all’Olimpico, il tecnico portoghese spera di recuperare due dei quattro difensori infortunati.

In Europa League, infatti, non potrà contare né su Fazio né su Juan Jesus, ma quasi sicuramente avrà a disposizione Cristante. Qualche possibilità anche per Kumbulla. L’obiettivo è averlo per la gara di domenica contro il Milan, ma una sua convocazione è possibile già per il ritorno con i portoghesi.

Non ce la farà per la coppa, invece, Smalling, la cui ultima uscita è stata nei minuti finali di Roma-Verona (31 gennaio): la speranza è che possa esserci, almeno in panchina, contro i rossoneri. Sicuramente out Ibanez, alle prese con una lesione al flessore della gamba destra.