Brutte notizie per il Bologna e segnali da monitorare con attenzione in casa Roma. Nel posticipo della 27ª giornata di Serie A, Martin Vitik è stato costretto al cambio dopo appena 21 minuti: un episodio che può pesare in vista della sfida europea contro i giallorossi.

All’Arena Garibaldi il difensore ceco, titolare nelle ultime cinque gare dei rossoblù, è stato colpito alla testa al 7’ da una conclusione potente di Marius Marin. Ha provato a restare in campo, stringendo i denti, ma al 21’ si è accasciato a terra chiedendo la sostituzione. Al suo posto Vincenzo Italiano ha inserito Nicolò Casale, ma ora l’attenzione è tutta rivolta agli esami strumentali: le condizioni del centrale saranno valutate nelle prossime ore.

Lo stop di Vitik rischia di complicare i piani del Bologna in vista dell’andata degli ottavi di UEFA Europa League contro la Roma. A Trigoria si osserva con attenzione. La Roma prepara la battaglia europea, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in una doppia sfida che promette equilibrio e tensione. Il conto alla rovescia è iniziato: ora la parola passa agli esami e allo staff medico rossoblù