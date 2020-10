Alla difesa serve la guida esperta. Smalling c’è e si scalda per giovedì

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma lo ha inseguito per tutta l’estate, è riuscita ad acquistarlo proprio negli ultimi minuti di mercato, ma finora non ha mai potuto utilizzarlo. Chris Smalling ha aspettato la Roma tutta l’estate, è rimasto in vacanza in Italia. Pochi giorni prima dell’esordio contro il Benevento si è infortunato al ginocchio sinistro in allenamento e ora sperare di poter fare l’esordio stagionale giovedì contro il Cska Sofia. Lo spera Fonseca, che domenica ha annunciato di poter contare sull’inglese. Le sue condizioni verranno valutare nei prossimi giorni, quando proverà a forzare, poi bisognerà capire la tenuta, perché l’ultima partita ufficiale l’ha giocata quasi tre mesi fa, il 1 agosto contro la Juve. Nella partita di giovedì mancherà ancora Mancini, che deve scontare la seconda giornata delle tre di squalifica. Il ricorso per avere una riduzione del provvedimento sarà discusso oggi e a Trigoria c’è la speranza di ottenere lo sconto di un turno. Smalling contro il Cska Sofia potrà riprendere il suo posto lasciato ad agosto, ma se i tempi fossero più lunghi, al massimo l’inglese sarà disponibile per la gara di domenica contro la Fiorentina. Il maggior indiziato a lasciare il posto a Smalling è Kumbulla, ma l’albanese in questo inizio di stagione ha dimostrato di poter entrare in concorrenza per il posto da titolare.