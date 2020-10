All-in su Smalling, va via Kluivert. El Shaarawy esagera per tornare

Il Messaggero (S. Carina) – La Roma decide di rischiare e si augura che l’ultimo tentativo per Chris Smalling vada a buon fine. Una mossa d’azzardo che inquieta un po’, perché se dovesse fallire Fonseca resterebbe con tre centrali, visto che Fazio e Juan Jesus non vengono più considerati dal portoghese. Venerdì, con l’accordo ad un passo, il Manchester United ha fatto marcia indietro, facendo infuriare la dirigenza romanista e non solo. Smalling, infatti, per la prima volta ha alzato la voce ed è disposto ora ad andare al muro contro muro. Ore decisive. In uscita invece Kluivert è partito in direzione Lipsia, con un prestito oneroso (1,5 milioni) e diritto di riscatto. La Roma pensava di avere in mano il sostituto, riportando nella Capitale Stephan El Shaarawy, ma le richieste del Faraone (4,5 milioni più bonus d’ingaggio) sono troppo alte. Anche la formula della trattativa con lo Shanghai non convince: la Roma vorrebbe inserire il diritto di riscatto, mentre il club cinese lascerebbe partire il classe ’92 soltanto in prestito secco.