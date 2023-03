Alisson: “Seguo il campionato italiano, forza Roma sempre”

Dimenticare la Roma non è una cosa semplice, anzi chi veste questa maglia raramente ne dimentica il valore. Discorso che vale per uno dei portieri più in gamba che la Roma abbia mai avuto: Alisson. Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid al Bernabeu, il portiere del Liverpool ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ricordando anche i bei momenti passati a Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli sta facendo benissimo in Serie A, ci abbiamo giocato contro ed è una squadra molto difficile da affrontare. Hanno una squadra molto forte, Spalletti sta facendo un bellissimo lavoro. Hanno le capacità per andare avanti in Champions. Vinceranno lo scudetto e se continuano così possono fare qualcosa di grande”, ha detto il brasiliano.