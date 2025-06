A distanza di anni, Alisson Becker torna a parlare del suo passato alla Roma e del momento decisivo che lo spinse a scegliere il Liverpool come nuova tappa della sua carriera. Il portiere brasiliano, oggi colonna dei Reds e tra i migliori nel suo ruolo a livello mondiale, ha raccontato un aneddoto curioso ai microfoni dei canali ufficiali del club inglese.

Come riportato dal Liverpool FC, Alisson ha spiegato che la pesante sconfitta per 5-2 subita all’Anfield nella semifinale d’andata di Champions League 2017/2018 – quando era ancora il numero uno della Roma – fu un punto di svolta personale. Ecco le sue parole: “A quel tempo, c’erano numerosi rumors sul fatto che il Liverpool fosse interessato a me. Come calciatore, inizi a immaginarti: “Un grande club, magari mi arriva la chiamata…”. Quindi, sono andato a giocare la gara di Anfield desideroso di dare il massimo, ma alla fine abbiamo perso 5-2. Il rumore del tifo sugli spalti era altissimo, mi è entrato in testa. Nella seconda frazione di gioco, quando ho cambiato sponda del campo per giocare sotto alla Kop, ho sentito che i tifosi del Liverpool mi applaudivano e mi supportavano, a quel punto mi sono detto: “Okay, forse vogliono che venga a giocare per loro”. Il modo in cui hanno spinto la loro squadra è stato incredibile quella notte. Noi, la Roma, non avremmo mai potuto vincere quella partita. Notte pazzesca, eh? Il risultato non è stato dei migliori per me all’epoca, ma l’esperienza è stata magnifica. A quel punto, pensai: “Se quel club dovesse chiamarmi, accetto assolutamente.”