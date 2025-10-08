Corriere dello Sport (G. Marota) – Nonostante l’ottimo inizio, Soulé non è stato convocato da Scaloni. Ieri il suo nome era sulla bocca di tutti in seguito a una dichiarazione dell’agente Martin Guastadisegno: “Lui è italo-argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si sbloccasse – ha detto a LaRoma24 – Posso dire che legalmente potrebbe essere convocato dagli azzurri”. Soulé si sente argentino e continuerà ad aspettare la nazionale che sente sua.