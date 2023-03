Alguacil: “Il nostro obiettivo sono i quarti, anche se siamo sotto di 2 gol e sarà complicato, tutto è ancora in ballo”

Alla vigilia della sfida tra Real Sociedad e Mallorca, il tecnico Alguacil ha parlato ai microfoni del club, rispondendo a domande sul momento della propria squadra e il ritorno con la Roma. Dopo la gara di andata dello Stadio Olimpico, finita 2-0 per i giallorossi, il ritorno, in programma il 16 marzo, sarà un momento fondamentale per la stagione delle due squadre. Ecco le parole del tecnico:

“Ultimamente la squadra non ha portato a casa risultati positivi, ma dobbiamo analizzare la situazione dal punto di vista globale. Siamo quarti e dobbiamo ancora giocare la partita di ritorno di Europa League che è dietro l’angolo. Il nostro obiettivo sono i quarti. Se è vero che gli ultimi risultati non sono stati buoni, è anche vero che possiamo fare grandi cose e meritiamo un altro tipo di risultati. Non ho dubbi nella squadra. È difficile spiegare perché riusciamo a segnare, nonostante le occasioni. Lo abbiamo visto anche contro la Roma nell’ultima partita di Europa League. Sapevamo quanto fosse difficile creare occasioni da gol contro di loro, all’82’ abbiamo avuto l’occasione di pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Tuttavia, la squadra sta migliorando e i gol arriveranno. Il nostro obiettivo sono i quarti, anche se siamo sotto di 2 gol e sarà complicato, tutto è ancora in ballo. Siamo arrabbiati il livello è alto, ma siamo molto motivati“