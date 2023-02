Alguacil: “Affrontare Mourinho sarà speciale. Abbiamo vinto col Manchester United, perché non dovremmo farlo con la Roma?”

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, durante la conferenza stampa della vigilia della sfida tra i suoi ragazzi ed il Valencia, ha avuto modo di commentare la sfida di Europa League contro la Roma, pescata nel sorteggio odierno: “Sarà una partita affascinate, con tante cose belle dentro. Roma è una città storica per i tifosi, con un grande club e un grande allenatore. Vogliamo fare qualcosa di grande. Affrontare Mourinho sarà speciale, soprattutto perché avrò davanti uno che è stato per me punto di riferimento. La Roma si può battere se vengono fatte le cose per bene. Abbiamo vinto col Manchester United, perché non dovremmo farlo con la Roma?”.