Alguacil: “Abbiamo fatto noi la partita, ma Mourinho in queste occasioni concede poco”

Imanol Alguacil ha commentato la sconfitta (2-0) della Real Sociedad contro la Roma. Di seguito le parole dell’allenatore dei baschi.

ALGUACIL IN CONFERENZA STAMPA

È stata una sfida tra una squadra che ha commesso contro una che non li ha fatti. “Abbiamo fatto bene tra le linee ma se non sei efficace in area vale poco. Il risultato è giusto e meritato se analizziamo quanto fatto nelle due aree. Dobbiamo migliorare se vogliamo ribaltare il risultato”.

Sul ritorno. “Il 2-0 è peggio dell’1-0, siamo arrabbiati. C’è ancora il ritorno ma se regaliamo quello che abbiamo fatto oggi sarà difficile. Restano 90 minuti da giocare. Al ritorno faremo di tutto per rimettere le cose a posto. Difficile farlo contro una squadra di Mourinho che in queste partite concede sempre poco”.

A che soluzioni sta pensando.

“Dobbiamo migliorare nelle due aree altrimenti non c’è niente da fare contro questo tipo di squadre. Se non sei efficace in area non c’è niente da fare”.

Era la partita che si aspettava. “È stata equilibrata. Abbiamo fatto noi la partita, abbiamo trovato superiorità ma se non la sfrutti conta poco. Tra le due aree abbiamo fatto molto bene ma non è sufficiente. Me ne vado arrabbiato proprio perché abbiamo fatto bene ma non è bastato. Abbiamo avuto una grande occasione per l’1-1 e poi abbiamo regalato il secondo. Queste cose non possono succedere se sì vuole competere”.