Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Testa al Lecce per Ranieri, concentrato per lo sprint finale nonostante le risposte in conferenza. La Roma viaggia forte dei tredici risultati utili consecutivi e, alla prima senza Dybala, Ranieri sta lavorando per non far sentire la sua assenza.

Fuori Dybala, dentro Soulé, favorito su Baldanzi. In attacco giocherà Dovbyk con Shomurodov pronto a subentrare. Sulla trequarti ci sarà Pellegrini. In difesa Mancini, Ndicka e probabilmente Hummels mentre a centrocampo spazio a Cristante, che farà coppia con Koné. Sulle fasce Angeliño e Saelemaekers, tornato, quest’ultimo, con molto entusiasmo dal ritiro delle nazionali.