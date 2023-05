Alex su Mourinho: “È una persona adorabile, ho solo belle parole per lui”

L’ex difensore del Chelsea Alex, non ha dimenticato la sua breve esperienza con Mourinho. In un intervista a FourFourTwo ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo Special One: “È una persona adorabile. Molte persone mi chiedono ancora se è un allenatore difficile da affrontare, credetemi, ho solo belle parole da dire su di lui”.

Il difensore ha poi raccontato un aneddoto: ““Quando sono arrivato al Chelsea, ho dovuto cantare davanti a tutta la squadra; forse è stato il giorno in cui Mourinho ha riso di più in tutta la sua vita. Non sono un grande cantante. Penso di aver scelto un numero gospel, ma a un certo punto Mourinho è salito sul palco improvvisato e ha detto: “Basta, ragazzo, sei davvero cattivo”.