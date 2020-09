Alemanji: “Tengo i piedi per terra. Vedere Pedro è stato uno shock”

Prima di compiere alcune mosse di mercato, la Roma ha chiuso per diversi giovani. Uno di questi è Mbunya Alemanji, classe 2004, arrivato dal Cambridge United, società che milita nella Ligue Two, per 70mila sterline. Il giovane attaccante, intervistato alla BBC si è dimostrato euforico e ha raccontato il suo stato d’animo: “Sto cercando di restare umile. È un trasferimento importante e ora sto cercando di dimostrare il perché sono qui. I miei amici mi hanno detto “ma ti rendi conto che sei alla Roma?”. Io sto cercando di restare calmo. Durante il lockdown il mio agente mi ha parlato dell’interesse della Roma. Ovviamente quando una squadra così grande chiede di te non ci stai molto a pensare. A Trigoria uscendo dalla mia stanza ho visto Pedro. Ero scioccato”. L’attaccante camerunense ha firmato un contratto triennale ed è pronto per l’esperienza in giallorosso.