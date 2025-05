Con un post sui social, l’ex leggenda della Roma e campione del mondo con il Brasile, Aldair, ha voluto salutare e rendere omaggio a Mats Hummels, difensore tedesco è vicino a un addio definitivo al calcio.

Nel suo messaggio, Aldair ha elogiato Hummels definendolo “uno dei più forti, serio, intelligente, sempre al posto giusto”. Un tributo sincero e profondo tra due campioni del mondo, uniti dal rispetto reciproco e, come sottolinea lo stesso Aldair, anche da un legame con la Roma: “Sono contento che abbia fatto un pezzo di strada anche con la Roma”.

Il messaggio è stato scritto in tre lingue – italiano, brasiliano e inglese – a conferma della statura internazionale dei due protagonisti. Hummels ha collezionato ben 645 presenze in carriera, traguardo sottolineato e celebrato da Aldair nel suo post, accompagnato da una foto in cui i due sorridono insieme e da un’immagine grafica con la scritta “GOOD LUCK” che li ritrae in azione con le rispettive nazionali.