Aldair ricorda la prima da capitano di Totti: “Roma-Udinese del 1998, il resto è storia” – FOTO

L’ex stella giallorossa Aldair, condivide in onore del match di domani contro l’Udinese, un ricordo molto speciale. Il 31 ottobre 1998, l’ex centrale brasiliano cedeo la fascia ad un allora 22enne Totti che da quel momento non l’ha mai più lasciata fino al 28 maggio 2017. Queste le parole pubblicate da Aldair come didascalia sotto allo scatto che lo ritrae con Totti sul suo profilo Instagram:

“Domani si gioca Roma-Udinese, una partita alla quale sono molto legato, perché questo ragazzo qui vicino a me, proprio in un Roma-Udinese del 1998, diventa ufficialmente il capitano della Roma. Il resto è storia”.