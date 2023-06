Pluto Aldair in visita a Trigoria. Lo storico difensore della Roma, campione d’Italia nel 2001, questo pomeriggio è tornato in quella che è stata casa sua per 13 anni. Il brasiliano ha fatto visita anche all’archivio dove ha potuto vedere una sua maglia del 1990, primo anno in giallorosso. Questo il video pubblicato dalla Roma sui social con un saluto dell’ex difensore:

“In presenza di Alda qui all’archivio della Roma. Sempre un piacere tornare qui nella sede. Sempre Forza Roma. Saluto tutti voi ragazzi, guardate qua che abbiamo. Questa maglietta, anni ’90. Ciao!”