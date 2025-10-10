Non solo spettacolo e beneficenza nella “Partita del Cuore” andata in scena al Maracanã, ma anche tanta passione giallorossa. Tra le leggende protagoniste dell’evento c’erano infatti Aldair e Maicon, due ex campioni della Roma che hanno scritto pagine importanti della storia recente del club. L’occasione è stata perfetta per parlare non solo di ricordi, ma anche del presente e del futuro della squadra guidata da Gasperini.

LE PAROLE DI ALDAIR

La Roma che vince lo scudetto?

”Io ci credo sempre, comunque un allenatore nuovo, una squadra giovane, gioca bene, è in prima classifica… Bisogna crederci!”.



LE PAROLE DI MAICON

La Roma che vince lo scudetto? Non so, non so. Vediamo partita per partita .

”Perché sappiamo che il campionato italiano è veramente un campionato di grandissima difficoltà per tutte le squadre. Dobbiamo aspettare almeno la metà del campionato per cominciare a pensarci…”.

Su Wesley

“Fortissimo, però sicuramente deve imparare qualcosa, perché il campionato italiano è diverso da quello brasiliano, ma è un giocatore fortissimo, un giocatore della Nazionale brasiliana. Spero che possa fare bene con la Roma e poi andare al Mondiale l’anno prossimo per fare benissimo con i nostri”.