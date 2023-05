L’ex difensore della Roma Aldair, ha incontrato i suoi ex compagni di squadra per una partita a padel. L’incontro è avvenuto in una data speciale per il brasiliano: a 20 anni dall’ultima partita in maglia giallorossa. Nella foto pubblicata da Pluto compaiono anche Totti e Candela, con la descrizione “C’era una volta… 20 anni fa la mia ultima partita con la Roma, 20 anni dopo siamo ancora qui“. Immancabile la replica di Francesco Totti che ha subito commentato sotto al post scrivendo “Numero 1“.