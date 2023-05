Un’attesa interminabile quella che stanno vivendo i tifosi giallorossi in vista del ritorno delle semifinali di Europa League di stasera. A viverla ci sono anche tifosi speciali come l’ex giocatore e leggenda Aldair. Il brasiliano per celebrare il compleanno del suo ex compagno di squadra Zago ha pubblicato una foto di quando i due esultavano indossando la maglia giallorossa. Aldair ha poi aggiunto la descrizione: “Auguri amico mio, speriamo di poter festeggiare così anche stasera“.