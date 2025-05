Sul profilo Instagram, Aldair ha postato da poco un video che ha attirato l’attenzione dei tifosi, giallorossi e non. L’ex difensore ha infatti scritto: “Oggi inizia una cosa bella. La mia storia, il mio sito. E parto da qui: da Trigoria, con Lorenzo”.

Nel video, l’ex difensore giallorosso è seduto al fianco dell’attuale capitano della squadra, Lorenzo Pellegrini. Il brasiliano incalza: “Il mio paese è il Brasile, la mia radice è il Flamengo. Oggi devo raccontare la mia storia, e parto da casa: da Roma, da Trigoria”.

Quindi, domanda a Pellegrini: “Lorenzo, abbiamo delle cose in comune. Da capitano a capitano, per te cosa ci unisce?”.

Il centrocampista allora replica: “Prima di tutto l’amore per il calcio, per la gente, che ci segue e ci fa sentire importanti. Per me è un onore essere qui vicino a te perché quando tu eri già un campione del mondo e il fenomeno che sei stato, e che continui ad essere come persona, io nascevo. Tutto quello che so e che mi ricordo di te mi è stato tramandato da mio papà che è un grande tifoso romanista. Non vedo l’ora di vedere il tuo sito, e il tuo profilo Instagram!”.

“Saremo pronti tra un po’.” conclude Aldair.