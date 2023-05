Alcaraz padrone: “Forza Roma”

Tutto Sport (G.Strocchi) – Ha compiuto la missione, assicurandosi il ritorno sul trono del tennis mondiale (lo sancirà il computer lunedì 22 maggio) e quindi la certezza di presentarsi al Roland Garros da numero 1. Non era qualcosa di impossibile, visto che bastava scendere in campo a Carlos Alcaraz, però per la sua prima vol ta in assoluto agli Internazionali d’Italia – direttamente al 2° turno – ha trovato la pioggia invece del sole che spesso e volentieri scalda il combined della Capitale. In condizioni non semplici si è armato di pazienza e di un po’ di sana umiltà in campo il 20enne spagnolo, reduce dai trionfi a Barcellona e Madrid, per cogliere la quarta affermazione in altrettanti incroci con il connazionale Albert Ramos Vinolas (n.72), subito avanti di un break ma poimesso sotto dal talento di El Palmar. Una vittoria – la 20ª sulla terra rossa in 21 partite su questa superficie nel 2023 – accompagnata da una dedica sulla telecamera (“Forza Roma“) che ha fatto impazzirei tifosi, specie quelli di fede giallorossa.

Già perché quell’incitamento è rivolto alla squadra di Josè Mourinho (presente ore prima sugli spalti per seguire Novak Djokovic). “Non seguo molto la Serie A, ma guardo alcune partite del club perché avevo un amico che giocava nella Roma“, ha spiegato Carlitos riferendosi al concittadino Gonzalo Villar.