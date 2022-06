Alberto De Rossi: “Il legame tra me e la Roma fa la differenza” – VIDEO

Dopo 29 stagioni a servizio della Roma, Alberto De Rossi continuerà a lavorare per il club in qualità di Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali. L’ex tecnico della Primavera si è raccontato in una video-intervista ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Trigoria per me è come una seconda casa, non l’ho mai considerata un posto di lavoro e ho un rapporto bellissimo con tutti qui dentro. Non ho mai varcato il cancello di Trigoria malvolentieri. Ricordo perfettamente il primo giorno, i momenti precedenti all’incontro con Agnolin e le emozioni forti quando mi dissero che mi avevano preso. Fu una gioia immensa, che ricordo come se fosse adesso. Essere fedele per 29 anni allo stesso club mi sembra una cosa abbastanza semplice, per me lo è stato: oltre alla passione per il lavoro, per la professionalità, è l’attaccamento al club che fa la differenza, per questo superi tante difficoltà. Il legame tra me e la Roma, tra me e il club fa la differenza. Il legame è molto forte e questo fa passare tutto in secondo ordine, anche richieste di altri club e soluzioni lavorative, anche forse più remunerative. Questo fa la differenza e mi ha portato a rimanere per tutti questi anni qui. L’obiettivo principale non è il risultato o il trofeo, ma portare giocatori in prima squadra. C’è chi utilizza il settore giovanile per crescere come allenatore e poi iniziare la carriera negli adulti, invece noi facciamo crescere i ragazzi, questo è quello che vuole il club. Non c’è trofeo che ci possa portare fuori da questo obiettivo. Noi lo facciamo solo ed esclusivamente per la Roma, ascoltiamo il club e lavoriamo per amore dando una risposta anche professionale al club.”