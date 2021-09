Alberto De Rossi: “Contro il Milan dovevamo essere più equilibrati” – VIDEO

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, è stato intervistato dai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Verona. Queste le sue parole:

“Ora un po’ di tattica bisogna metterla sul campo, bisogna presentare giocatori che siano pronti per la prima squadra. Perciò fare questo ping-pong che ad un certo punto della gara risulta totale, non è andato bene. Dovevamo essere più equilibrati, approfittare delle occasioni che ci sono capitate. Dobbiamo anche dare valore alla partita visto anche l’avversario che avevamo davanti che sembrava fosse un avversario così facile da affrontare. Noi sapevamo che il Milan aveva grandi giocatori e così è stata una partita pari con il risultato che rispecchia quello che è successo“.

Che partirà sarà contro il Verona?

Non credo che facciano tatticismi, li conosco molto bene. L’abbiamo affrontati già due volte e onestamente siamo andati in grande difficoltà. Sono ragazzi molto tecnici, rapidi. Sono le caratteristiche che danno fastidio a chiunque, perciò dovremo alzare l’aggressività, essere attenti, dovremo tornare ad essere la squadra delle prime due partite dove non davamo niente per scontato. Ad un certo punto nel primo vantaggio e dopo il secondo vantaggio a Milano abbiamo dato la partita un po’ già finita e questo non lo dobbiamo fare.