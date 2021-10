All’Air Albania Stadium di Tirana è andata in scena la sfida tra Albania e Polonia, valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Vince la formazione ospite per 0-1 grazie ad un gol di Swiderski. In campo per tutta la partita il difensore giallorosso Marash Kumbulla. Il girone I al momento vede l’Inghilterra prima con 20 punti, la Polonia seconda a 17, seguita dall’Albania a 15.