Per l’ultima finestra di convocazioni in nazionale del 2021, tra i giocatori della Roma, c’è spazio anche per Marash Kumbulla. Il difensore giallorosso lascerà la prossima settimana la capitale per rispondere alla chiamata dell’Albania. Il ct Edy Reja lo ha inserito nell’elenco dei convocati per gli ultimi match di qualificazione dei prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Kumbulla e compagni si giocano la qualificazione contro la capolista Inghilterra e contro Andorra il 12 e 15 settembre.