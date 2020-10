Albania e Europa League: che ottobre per Kumbulla

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Un ottobre incandescente per Kumbulla. Il difensore ha già dimostrato di essere pronto per grandi palcoscenici per qualità e carisma. Il primo ad accorgersene è stato Edy Reja che lo ha fatto esordire titolare con l’Albania contro il Kazakistan per riproporlo, anche, contro la Lituania. Adesso Kumbulla è pronto all’esordio europeo con il club e sarà titolare nella difesa romanista contro lo Young Boys. Un esordio di grande responsabilità che tuttavia non sta pesando, anzi, lo sta caricando. Contro il Benevento Fonseca ha preferito risparmiarlo dopo che Kumbulla ha preso quasi 10 aerei nei 10 giorni di sosta: trenta ore di volo e 5200km per raggiungere i luoghi delle partite. Il centrale, sempre molto campo e professionale a Trigoria, è apprezzato dalla società che lo considera un giovane incedibile e su cui costruire il futuro della Roma.