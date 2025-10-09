Un incontro mondano si è trasformato in un piccolo caso social. Alba Parietti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia di Paulo Dybala, scattata durante la première del docu-film Seeing Red, dedicato a Luca Cordero di Montezemolo, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nel post, la showgirl ha ironizzato rivolgendosi ai tifosi juventini e al figlio Francesco Oppini, grande fan della “Joya”: “Adesso ci parlo io, non ti prometto niente, ma provo a riportartelo a Torino”. Una battuta che ha scatenato i commenti dei sostenitori bianconeri, nostalgici del periodo in cui Dybala vestiva la maglia della Juventus.

Nulla di cui preoccuparsi, però, per i tifosi della Roma. L’attaccante argentino è pienamente concentrato sul progetto giallorosso e la sua volontà resta quella di prolungare il contratto con il club capitolino. Eventuali aggiornamenti sul suo futuro arriveranno soltanto nei prossimi mesi, ma per ora Dybala resta saldo al centro della Roma di Gasperini.

https://www.instagram.com/share/_yQcKQvkI