Parole di grande stima da parte di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e dell’ECA (European Club Association), nei confronti di Dan Friedkin, proprietario della Roma. Durante la chiusura dell’assemblea generale dell’associazione, il dirigente qatariota ha voluto pubblicamente ringraziare l’imprenditore texano per il contributo decisivo alla riuscita dell’evento.

“Vorrei ringraziare Dan Friedkin, col suo team hanno fatto un lavoro straordinario.Questa assemblea generale è la migliore della nostra storia. senza di te non sarebbe stata così straordinaria. Ho incontrato tante persone nel calcio, ma tu sei una delle persone più eleganti che abbia incontrato.”

In seguito ha inviato Friedkin a intervenire sul palco e consegnandogli una maglia celebrativa dell’evento. In mattinata il presidente giallorosso ha incontrato anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A per un confronto. E non è escluso nel pomeriggio un appuntamento con Claudio Ranieri.