Il mercato arabo continua a muoversi con ambizioni sempre più grandi, attirando nomi di primo piano del calcio europeo. Le società della Saudi Pro League, spinte da budget imponenti, puntano a rinforzarsi in ogni reparto, spesso mettendo nel mirino giocatori ancora nel pieno della loro carriera. Tra queste c’è l’Al-Hilal, club guidato dal neo allenatore Simone Inzaghi, che sta cercando un esterno sinistro di livello internazionale.

Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il primo nome sulla lista è quello di Theo Hernandez, terzino del Milan e pilastro della Nazionale francese. Tuttavia, il giocatore al momento non sembra intenzionato a lasciare l’Europa e il calcio di vertice. Di fronte a questo possibile rifiuto, la dirigenza saudita sta valutando delle alternative credibili: una di queste è Angelino, esterno di proprietà della Roma nella seconda parte della stagione.

Il laterale spagnolo si è messo in luce con la maglia giallorossa grazie a prestazioni convincenti e una buona produzione offensiva tra gol e assist. Un profilo che piace ad Al-Hilal per qualità ed esperienza internazionale, e che potrebbe rappresentare un’alternativa più accessibile qualora la trattativa con il Milan non andasse in porto.