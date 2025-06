Il mercato saudita continua a guardare con attenzione ai top player europei e uno dei nomi più caldi resta quello di Theo Hernandez. Dopo settimane di apparente stallo, l’interesse dell’Al Hilal per il terzino francese del Milan è tornato a farsi concreto, riaccendendo una trattativa che sembrava destinata a spegnersi.

Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club saudita e l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di trovare un’intesa per il trasferimento. Il Milan, dal canto suo, non ha mai chiuso alla cessione, a patto che arrivi un’offerta ritenuta adeguata. Il club rossonero valuta Hernandez circa 60 milioni di euro, una cifra che l’Al Hilal potrebbe decidere di investire per regalarsi un rinforzo di livello internazionale sulla fascia sinistra.

Nei giorni scorsi i sauditi avevano preso in considerazione anche Angeliño, terzino della Roma, come alternativa a Theo. Ma la priorità è sempre rimasta il laterale rossonero, che ora sembra di nuovo in cima alla lista dei desideri. La trattativa entra dunque in una fase calda, e non è escluso che possa chiudersi già nei prossimi giorni.