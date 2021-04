Ajax, Ten Hag: “Al ritorno crediamo di poterli battere. Dobbiamo giocare bene e avremo la possibilità di farcela”

Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma. Queste le sue parole:

TEN HAG A SKY SPORT

Avete dimostrato di giocare meglio fuori casa che qui ad Amsterdam…

Sì, crediamo di poterli battere. Lo abbiamo visto questa sera, ma la prossima settimana dovremo fare anche meglio per ribaltare questa partita e qualificarci per la semifinale.

Forse è meglio giocare contro una squadra italiana in italia che non qui ad Amsterdam…

Non so, il terreno di gioco è uguale a qui. Dobbiamo giocare bene e avremo la possibilità di farcela.

Stekelenburg ce la farà per settimans prossima?

Non so, non vi riesco a dire in questo momento. Oggi non era in forma. Avremo un’altra partita, poi vedremo da qui fino a giovedì prossimo.