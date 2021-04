Ajax-Roma, niente da fare per Smalling. Piccole possibilità per Mkhitaryan

Chris Smalling non sarà della partita. Il difensore inglese non partirà per Amsterdam e, quindi, non giocherà l’andata del quarto di finale di Europa League contro l’Ajax. Poche possibilità anche per Mkhitaryan che, comunque ci proverà fino alla fine. Le condizioni dei due stanno migliorando, ma Fonseca preferisce ancora non rischiare. Via libera per Veretout e Cristante che saranno titolari. In attacco Dzeko è in vantaggio su Mayoral. Lo riporta Roberto Maida del Corriere dello Sport.

Niente da fare per Smalling: non parte per Amsterdam. Mkhitaryan ha il suo 10% di possibilità di essere convocato. Domani si decide. Veretout e Cristante giocano. Dzeko è in vantaggio su Borja Mayoral. #AjaxRoma @CorSport — Roberto Maida (@RobMaida) April 6, 2021