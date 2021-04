Ajax-Roma, le pagelle dei quotidiani. Pau Lopez salva e vola. Ibanez tira la bomba

Pagine Romaniste – La Roma indossa l’abito per l’Europa e brilla. Al netto di infortuni – anche in corso d’opera – squalifiche e quant’altro, la formazione di Paulo Fonseca vince il primo round: contro l’Ajax finisce 2-1. Gli olandesi trovano il vantaggio al 39′ con Klaasseen in seguito al passaggio fuorimisura di Diawara e l’incerta lettura di Mancini. Dopo averci provato a fine primo tempo, l’Ajax ha la palla del possibile ko. Ibanez atterra Tadic, Karasev decreta il rigore. Pau Lopez non si muove e para il tiro di Tadic. È il rinascimento giallorosso. Con la complicità di Scherpen, Pellegrini (57′) pareggia. I padroni di casa aumentano i giri del motore, ma ci pensa uno strepitoso Pau Lopez a raffreddare le speranze degli uomini di Erick ten Hag. Se l’ottimismo dell’Ajax viene messo a dura prova, quella della Roma cresce sempre di più fino a divenire realtà con il tiro di sinistro di Ibanez (87′). Il brasiliano si fa perdonare il rigore con la migliore delle scuse.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (PUGLIESE)

Pau Lopez 7,5; Mancini 5,5, Cristante 6, Ibanez 6,5; Peres 6,5, Diawara 5,5, Veretout 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Pedro 6; Dzeko 7. Subentrati: Calafiori 6, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 7; Mancini 5,5, Cristante 6,5, Ibanez 7; Peres 6,5, Diawara 5,5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pellegrini 6,5, Pedro 6; Dzeko 7. Subentrati: Calafiori 6, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6,5, Cristante 7, Ibanez 6,5; Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Pedro 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Calafiori 6,5, Mayoral 6, Villar 6, Perez SV. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 9; Mancini 5, Cristante 6, Ibanez 7; Peres 6, Diawara 5, Veretout 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Pedro 6; Dzeko 6. Subentrati: Calafiori 6, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 6.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 7; Mancini 4,5, Cristante 6,5, Ibanez 6,5; Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Pedro 5; Dzeko 6,5. Subentrati: Calafiori 5,5, Mayoral 6, Villar 6, Perez SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 7,5; Mancini 6, Cristante 7, Ibanez 6,5; Peres 7, Diawara 6, Veretout 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Pedro 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Calafiori 6, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA

Pau Lopez 7,5; Mancini 6,5, Cristante 7, Ibanez 6,5; Peres 7, Diawara 6, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Pellegrini 6,5, Pedro 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Calafiori 6,5, Mayoral SV, Villar SV, Perez SV. Allenatore: Fonseca 7.